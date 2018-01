Al centro sportivo “Antico Borgo” è iniziata la preparazione dei rossoblù in vista della gara contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 15 allo Scida. La squadra si è ritrovata nel primo pomeriggio di oggi per sostenere la prima seduta in vista dell’impegno contro i sardi. Sessione di lavoro iniziata con l’attivazione per poi proseguire con movimenti tattici, possessi palla e tiri in porta. A chiudere l’allenamento, una partitella a campo ridotto. Ha svolto la seduta col gruppo Simic, mentre Martella ha lavorato a parte a scopo precauzionale a causa di un leggero affaticamento. Lo riporta il sito ufficiale del