Crotone-Inter (calcio d'inizio alle ore 15) è l'anticipo che apre la quarta giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri cercano i 3 punti per restare in testa alla classifica a punteggio pieno, dimenticando la figuraccia fatta nella scorsa stagione allo Scida, dove la squadra di Nicola ha costruito la propria salvezza. I calabresi però hanno bisogno di punti, un solo pareggio e due sconfitte nelle prime tre giornate: il Crotone è a caccia della prima vittoria in stagione. Arbitra Banti, su Calciomercato.com la diretta dell'incontro.