Crotone-Inter è l'anticipo che apre la 4° giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15 all'Ezio Scida, arbitra il signor Luca Banti di Livorno, di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



83' - Gol dell'Inter, il Crotone contesta: i padroni di casa chiedono fallo per una spinta di Vecino su Mandragora, ma l'arbitro correttamente non accoglie le proteste.



50' - L'Inter chiede un rigore: Gagliardini cade in area dopo un lieve contatto con Mandragora. Banti non concede e dopo aver ascoltato in cuffia il silent VAR conferma la decisione. Le immagini sembrano dar ragione all'arbitro.



PRIMO TEMPO



40' - Ammonito Miranda per un intervento nettamente in ritardo ai danni di Budimir.