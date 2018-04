Juventus e Crotone si sfidano domani sera allo stadio Scida in condizioni di classifica molto diverse. I bianconeri vogliono confermare i sei punti di vantaggio sul Napoli a pochi giorni dallo scontro diretto allo Stadium mentre i calabresi hanno bisogno di punti per la permanenza in Serie A.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Crotone-Juventus sarà trasmessa mercoledì sera per gli abbonati Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 e per gli abbonati Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. Il match sarà inoltre visibile in streaming sui servizi per abbonati Sky Go e Premium Play.