Crotone-Juventus 0-2

JUVENTUS

BUFFON ng: in gita a Crotone.

DANI ALVES 5.5: chiamato ad occupare un ruolo da fulcro del gioco aggiunto, sbaglia in termini di misura e scelta quasi ogni giocata in un primo tempo disastroso. Nella ripresa riduce i rischi e limita gli errori, fino al cross che ispira il gol del vantaggio (77' BARZAGLI ng).

BONUCCI 6: quando c'è da scavalcare il centrocampo, meglio lui di Dani Alves. In fase di contenimento non è praticamente mai messo sotto pressione. Non digerisce l'ammonizione su Falcinelli.

RUGANI 6.5: il suo lo fa bene, lavorando sempre con tempismo e pulizia di intervento.

ASAMOAH 6.5: prestazione ordinata, senza sbavature. È infine decisivo con l'inserimento aereo che porta al tapin di Mandzukic, così come da uno suo spunto nasce l'azione dello 0-2.

RINCON 7: corre e si propone, non è lui che può accendere la lampadina ma è lui che può tenere corta la squadra e fare legna. Missione compiuta, con quell'assist per Higuain che diventa la classica ciliegina sulla torta.

KHEDIRA 6: praticamente gioca sempre, lui si amministra in un sistema che lo fa sentire a suo agio, a non incide (69' PJANIC 6.5: quando entra la Juve deve solo gestire il vantaggio, con lui il possesso palla guadagna qualità. Abbonato ai legni, colpisce un palo con un tiro al volo devastante).

PJACA 5.5: ha atteso così tanto questo momento, che arriva in campo scarico come non si è mai visto. Parte a destra, poi Allegri lo sposta a sinistra passando alla doppia torre, ma lui non reagisce come ci si sarebbe aspettato. Solo a partita chiusa torna a farsi vedere. Rimandato (88' STURARO ng).

DYBALA 6: campo piccolo e intasato, prova a fare qualcosa senza trovare mai il varco giusto. Ma nel primo tempo si sarebbe anche guadagnato un rigore...

MANDZUKIC 6.5: per scardinare la difesa calabrese finisce per fare ben presto il centravanti di posizione, palloni non ne arrivano e non si nota mai. Poi brucia tutti sulla respinta di Cordaz dopo il colpo di testa di Asamoah, trovando un gol da rapace e tutt'altro che facile.

HIGUAIN 7: sullo 0-0 è quello che più si danna in ricerca del gol, creando pericoli pur non riuscendo a concretizzarli. Il gol è da manuale tra movimento e controllo.

All. ALLEGRI 6.5: il turnover è necessario ancor più che giusto, la Juve gioca con pazienza senza incantare in attesa del gol che arriva dopo un'ora esatta. La sensazione è che ottenga il massimo col minimo sforzo, per una volta va bene così. Anche perché quello che contava erano i tre punti, a 14 giornate dal termine sono di nuovo 7 i punti di vantaggio sulla Roma.



@NicolaBalice