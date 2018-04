Crotone-Juventus 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17’ Alex Sandro (J), 65’ Simy (C)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden (87’ Ajeti), Barberis, Mandragora; Diaby (63’ Trotta), Simy, Stoian (76’ Sampirisi). All. Zenga



​Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro (68’ Cuadrado), Marchisio (64’ Bentancur), Matuidi; Dybala (89’ Bernardeschi), Higuain, Douglas Costa. All. Allegri



Arbitro: Fabbri di Ravenna



V.A.R.: La Penna di Roma 1



A.V.A.R.: Giallatini di Roma 2



Ammoniti: 36’ Mandragora (C), 73’ Benatia (J), 84’ Lichtsteiner (J)