Crotone-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valida per la 33esima e sestultima giornata di Serie A. I padroni di casa, terzultimi in classifica, sono alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Ma devono fare i conti con i campioni d'Italia, primi e reduci da ben 17 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 19 turni di campionato.



Zenga deve ancora fare a meno degli infortunati Budimir e Benali. Dall'altra parte Allegri (senza De Sciglio, Pjanic e Mandzukic) fa riposare Buffon, Barzagli e Chiellini ma non Higuain, confermato al centro del tridente d'attacco con Dybala e Douglas Costa nonostante la diffida. A centrocampo occasione dall'inizio per Sturaro e Marchisio, con Matuidi preferito a Khedira. Arbitra Fabbri. Se la Juve batte il Crotone stasera, il Napoli e l'Inter nelle prossime due gare, vince aritmeticamente lo scudetto.