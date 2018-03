Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla in vista della sfida contro la Samp: "Non ho nessuna rivalsa, per me la Sampdoria resterà sempre un posto ideale dove fare calcio. Bisogna ritrovare l’atteggiamento: poco tempo fa abbiamo messo sotto Atalanta e Inter. Sono positivo, non sono preoccupato. Chiedo ai miei ragazzi di giocarsela, di divertirsi e di stupire. Dobbiamo pensare solo a noi stessi in chiave salvezza".