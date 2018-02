Crotone-Spal 2-3



Cordaz 6: il bolide da centro area di Antenucci gli piega la mano, la palombella di testa di Simic lo uccella, invece, un po’ troppo facilmente. Argina, in altri casi, le velleità degli emiliani.



Sampirisi 6: al rientro dopo l’operazione allo zigomo non sfigura, anche se la maschera protettiva gli impedisce di essere sciolto. Zavorrato.



(dal 65’ Faraoni 6,5: entra sapendo di dover spingere alla morte e si cala velocemente nel ruolo. Regala a Budimir un cross facile facile da spingere solo dentro. Pronto)



Ceccherini 5,5: Simic vince il duello a distanza e anche quello ravvicinato, visto che lo sovrasta in elevazione sugli sviluppi dell’1-2. Non lucido come in altre occasioni; Capuano non gli dà certo una mano. Dominato.



Capuano 5: una marcatura morbida come quella sulla rete dello 0-1 neanche in terza categoria. Non gli riesce nulla. Sedato.



Martella 5,5: altra giornata di passione. Lazzari lo tiene costantemente all’allerta e lui arranca. Esce fuori un po’ di più quando l’avversario rifiata, ma è troppo tardi.



Benali 5,5: brutta copia rispetto a quello ammirato a Benevento appena sette giorni fa. Il suo più grande limite è la discontinuità.



Barberis 4,5: gioca a nascondino più che a pallone. Quando esce allo scoperto mette lo zampino nell’azione del momentaneo pareggio pitagorico ma, sfortunatamente, anche in quella dell’1-3 spallino. Ennesima prestazione flemmatica a riprova di un periodo di scarsa forma. Fuori giri.



(dal 60’ Trotta 5,5: regala un po’ di verve, ma gioca alla disperata).



Mandragora 5,5: l’intesa con Barberis e Benali oggi non funziona proprio e la sua vigoria ne risente. Afflosciato.



Ricci 5,5: qualche dribbling ubriacante, qualche serpentina velenosa, ma nulla che riesca realmente a lasciare il segno. Inconsistente.



(dal 76’ Simy s.v.)



Budimir 7: sacrificio, botte e gol. Il ‘cigno’ torna a battere le ali ma i suoi non lo seguono. Maschio omega.



Nalini 5,5: oggi Meret, le scorse volte Rafael e Berisha. Quando prova la botta da fuori c’è sempre un portiere che gli nega l’eurogol. Parte alla grande ma, come spesso gli accade, cala alla distanza.



All. Zenga 5,5: per complessità e abbottonatura quella di oggi, più che una partita di calcio, è sembrata una contesa di scacchi. La perde, anche per colpa di qualche errore di troppo dei suoi. Poco lucido nelle fasi cruciali del match, è mancata anche la classica supponenza positiva che di solito spinge i ragazzi a giocarsela con chiunque.La classifica, ora, si accorcia terribilmente e il solo punto di vantaggio sugli spallini invita alla riflessione. Sprofondo rosso(blu).