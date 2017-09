Cagliari-Crotone 1-0



Cordaz 6,5: è miracoloso sul colpo di testa di Pavoletti, non può nulla in occasione del gol di Sau.



Sampirisi 6: dalle sue parti il Cagliari è sempre in superiorità numerica, nel complesso prova comunque positiva per il laterale di Nicola.



Ceccherini 5,5: soffre la mobilità di Sau, che lo attacca spesso alle spalle, ma vince il personale duello con Pavoletti. Si rende pericoloso in area avversaria con i suoi centimetri sugli sviluppi dei calci piazzati.



Cabrera 5: è mal posizionato nell'azione che porta alla rete di Sau. Troppo distratto anche nel proseguo del match.



Martella 5,5: non è reattivo quando Sau scatta sul filo del fuorigioco e sblocca l'incontro. Si fa vedere poco in fase di spinta, non certamente una gara da ricordare per lui.



Rohden 5,5: sua la prima conclusione del match, bloccata in due tempi da Cragno. Lascia il campo nella ripresa senza troppe note positive.



(dal 65' Kragl 6: positivo il suo ingresso nel finale. Mette in campo muscoli e sostanza, creando qualche grattacapo al centrocampo sardo.)



Barberis 6: dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni del Crotone, va vicinissimo al gol con una splendida punizione che sibila accanto al palo.



Mandragora 5: con Joao Pedro non è facile per nessuno, ma il classe '97 va troppo spesso in apnea quando il brasiliano si inserisce tra le linee.



Stoian 5,5: prova a pungere tra le maglie della difesa avversaria con rapide ripartenze, ma senza colpire mai il bersaglio grosso.



(dal 77' Crociata SV)



Trotta 5: si muove tanto alla ricerca della migliore posizione, senza però essere determinante in zona gol.



(dal 59' Tumminello 6: dà freschezza e imprevedibilità al reparto avanzato di Nicola nell'ultima mezz'ora.)



Budimir 5,5: lotta e sgomita tra i due centrali sardi, serve una super parata di Cragno per impedirgli di timbrare il tabellino dei marcatori. Cala con il passare dei minuti.







All. Nicola 6: buona partenza per il Crotone di fronte al caldissimo pubblico della "Sardegna Arena". In avvio di gara gli Squali si difendono con ordine e ripartono con velocità, creando qualche scompiglio alla retroguardia sarda. Dopo il gol di Sau è però mancata la classica reazione immediata, arrivata soltanto nella ripresa. Ma non è bastato per tornare in Calabria con qualche punto in cascina.