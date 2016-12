Udinese-Crotone 2-0



Cordaz 6,5: nonostante le due reti subite, para quello che può e compie due splendide parate su Angella e De Paul, poi espulso per un incomprensione.



Rosi 6,5: copre bene e spinge con continuità.



Ferrari 5,5: serata poco fortunata, anche se il reparto regge bene per un tempo.



Ceccherini 5: capitano tutti a lui, ma si perde Thereau sul vantaggio e anche sul raddoppio non chiude su Samir.



Martella 6: tra i meno colpevoli del reparto arretrato.



Rohden 5,5: in affanno non da lucidità al reparto, viene sostituito a inizio ripresa.



(dal 51' Stoian 5,5: inserito per dare maggior dinamismo al reparto, ma non ci riesce).



Crisetig 6,5: una bella prova, si propone anche in avanti ma la sua squadra è sfortunata.



Barberis 6,5: messo a uomo in copertura su Fofana, lo limita in tutte le giocate.



Palladino 6: tanto lavoro in fase di costruzione, ma manca la fase realizzativa.



(dall'87' Festa s.v.)



Falcinelli 5,5: fa tanto movimento e qualche occasione buona soprattutto nel primo tempo ce l'ha, ma non la concretizza.



Trotta 6,5: è il più attivo del reparto avanzato, ha due occasionissime ma la mira è imprecisa.



(dal 60' Simeon 5,5: entra e un minuto dopo arriva il gol di Thereau che chiude la gara, sfortunato).





All. Nicola 6: non ha grandi colpe, la sua squadra tiene bene il campo, ma manca la personalità giusta in fase realizzativa e quella non può darla l'allenatore.