Crotone-Inter 2-1



​Cordaz 6: i suoi lontani trascorsi nerazzurri non gli annebbiano la vista.



Rosi 6,5: in questa stagione di avversari che gli hanno fatto mettere le mani tra i capelli come Perisic ce ne sono stati almeno 7-8, perciò quando incontra quello vero, in carne e ossa, non si fa trovare impreparato.



​Ceccherini 6,5: prestazione da applausi. Non concede nulla, perfetta l’intesa con il suo omologo Ferrari.



Ferrari 7: ostacolo complicato da superare. Ci si domanda perchè, con lui dietro, il Crotone non sia ancora salvo.



Martella 6,5: Candreva parte con l’idea di spingere tanto, ma deve ricredersi subito. Oggi l’esterno rossoblù è una vera spina nel fianco.



​Rohden 6,5: a prescindere dall’esito finale della stagione pitagorica, Marcus ha convinto. Stagione sopra le aspettative, come questa partita. Solito sacrificio, solita dedizione. Lui ha sicuramente raggiunto la sua personale salvezza.



(dal 68’ Sampirisi 6: diligente, non butta una palla).



​Barberis 6: precisione e geometrie “finalmente” hanno un riscontro pratico.



(dal 75’ Capezzi 6: Entra e predica calma e sangue freddo).



​Crisetig 6: all’Inter deve tanto, forse tutto. Nella Primavera guidata da Stramaccioni era il faro indiscusso del centrocampo. Questo pomeriggio si è rivisto il (giovane) vecchio Lorenzo.



​Stoian 6,5: ha l’argento vivo addosso. Fa passare dei brutti quarti d’ora a D’Ambrosio.



​Falcinelli 7,5: con il diavolo in corpo, da solo contro tutti. Nel primo tempo cancella gli uomini della retroguardia nerazzurra dalla categoria “difensori”. Nel secondo cala un po’ d’intensità, ma resta uno spauracchio.



Trotta 6,5: La migliore gara della stagione, come per tutti. A lui il merito dell’assist per il secondo gol di Falcinelli.



(dal 73’ Acosty 6: ha la chance per chiudere la gara, ma la spreca. Buon approccio).





All. Nicola 7: “se ci salviamo vado in bici fino a Torino”, questa la sua promessa in caso di permanenza in A. Dopo la vittoria di oggi deve seriamente preoccuparsi: per percorrere i quasi 1300 km che dividono Crotone dal capoluogo piemontese ci vorrà un’ottima preparazione atletica.