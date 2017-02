Crotone - Roma 0-2



Cordaz 5,5: Sul vantaggio giallorosso avrebbe potuto far qualcosa di più. Non la giornata più semplice per lui.



Ceccherini 5,5: Prestazione dignitosa fino al secondo gol della Roma: lì si perde completamente Dzeko e non tenta nemmeno la chiusura.



Dussenne 6: Nicola lo rispolvera per mettere in piedi un Crotone più difensivo. Il centrale non sfigura contro l'attacco atomico della Roma. Quanto esce, il Crotone prende il secondo gol.



(76' Trotta sv)



Ferrari 6: Il più puntuale delle difesa calabra. Sempre attento e preciso. Una sicurezza.



Rosi 5: Si addormenta sul secondo gol giallorosso: dopo aver sbagliato il disimpegno dando il la all'azione romanista, si dimentica Dzeko. Deconcentrato.



Capezzi 5,5: Corre tanto, ma spesso a vuoto. Il compito di arginare i centrocampisti romanisti è davvero arduo.



Crisetig 5,5: Il confronto con Strootman è impietoso, ci mette tanta volontà ma non basta.



Mesbah 6: Partita diligente, non soffre particolarmente Bruno Peres e spinge quando può.



(dal 55' Sampirisi 5: Di concerto con Rosi e Ceccherini, anche lui è protagonista in negativo sul raddoppio giallorosso).



Tonev 6: Ogni occasione è buona per andare al tiro. Il bulgaro è sempre propositivo anche se non particolarmente pericoloso.



(dall'81' Nalini sv)



Acosty 6: Straripante dal punto di vista fisico, ha spunti interessanti e sa coprire quando la Roma attacca. Va vicino al gol con una potente conclusione dalla distanza.



Falcinelli 6: Per provare a giocare qualche pallone in più si defila e cerca di venir a prendere palla sulle fasce. Questo incide sulla capacità di rendersi pericoloso. Lui combatte come un leone ma è una giornata difficile.





All. Nicola 6: Difficile pensare ancora di potersi salvare. Il suo compito è far sì che i suoi ci credano ancora.