Crotone-Empoli 4-1



​Cordaz 6: spettatore non pagante.



Rosi 6: Si stacca meno rispetto al suo omologo mancino, però è ordinato.



​Ceccherini 6: poco cattivo sul gol dell’1-1, esce fuori alla distanza.



Ferrari 6: i pericoli non vengono dalla sua parte, ma non riesce a impedire quelli che nascono in altre zone. Non gli si può chiedere di far tutto.



Martella 6,5: copre e si propone in appoggio con continuità. Finalmente convince.



​Rohden 7: è stato acquistato per interdire, e lui interdice. Però lo svedese è tanto altro.



​Crisetig 5,5: alterna cose interessanti a demoralizzanti passaggi a vuoto. No ha le stigmate del leader.



​Barberis 6,5: dinamicità e geometria sono le sue armi migliori e poi con quel destro la mette dove vuole. Dopo i due assist da fermo di Genova, anche oggi pilota la palla sulla testa di un compagno. Joypad.



(dal 72’ Capezzi 6: entra presto in partita, ma col minutaggio che gli viene dato a disposizione non può meravigliare)



​Palladino 7: per la facilità con cui riesce a trovare i compagni sembra averne cento di occhi. La rete del vantaggio ne è testimonianza. Speriamo che l’artista non abbandoni la sua opera ancora incompiuta per dedicarsi a un’altra.



(dal 77’ Trotta s.v.)



​Falcinelli 8: fame, grinta e senso del gol: con questo temperamento si possono fare cose importanti, anche le più inimmaginabili. Hat trick e pallone a casa. Monumentale.



​Stoian 7,5: in questa parte della stagione è il più in palla dei suoi. Lo conferma strappando una prestazione d’applausi, come il suo gol. Assatanato.



(dal 90'+1' Nalini s.v.)





All. Nicola 7: Di solito quando il Crotone vince bisogna sempre ringraziare un singolo. Oggi bisognerebbe fare una statua a Falcinelli, certo, ma la squadra ha girato bene come non mai. Diamo a Cesare quel che è di Cesare: bravo Nicola.