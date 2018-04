Torino-Crotone 4-1



Cordaz 5,5: non è certo lui il principale colpevole di questa disfatta del Crotone. I difensori non lo aiutano a dovere e Belotti (per tre volte) e Falque lo trafiggono con troppa facilità.



Ceccherini 5: dei tre difensori centrali schierati quest'oggi titolari da Walter Zenga è quello che offre la prestazione migliore. O forse sarebbe più corretto dire che è il meno peggio, considerato che neanche lui guadagna la sufficienza.



Ajeti 4: non si è di certo fatto rimpiangere dai suoi ex tifosi. Brutta prestazione da parte del difensore albanese che in occasione del primo gol del Torino perde la marcatura di Belotti e, in quello del 2-0, lascia troppo spazio a Falque.



Sampirisi 4,5: brutta prestazione da parte del numero 7 del Crotone a cui, nel secondo tempo, viene anche annullato un gol per fuorigioco. Se non lo avesse toccato, il pallone sarebbe probabilmente entrato lo stessso e il gol sarebbe stato valido.



Faraoni 6: prova ogni tano a farsi vedere in avanti con alcune sgroppate sulla propria fascia di competenza. Nel primo tempo viene anche ammonito per un fallo su Belotti. Nel finale segna il gol della bandiera del Crotone.



Barberis 5: è una giornata molto complicata per il numero 10 del Crotone che, se non fosse per i vari calci di punizione che batte da ogni parte del campo, quest'oggi in campo non lo si sarebbe mai visto.



Benali 6: è sfortunato il centrocampista libico è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Subito dopo la sua uscita dal campo il Crotone ha subito il gol dell'1-0.



(dal 16' Zanellato 6: non riesce a fare da schermo davanti alla difesa come dovrebbe).



Rohden 4,5: nella partita di andata era stato uno dei migliori in campo del Crotone (aveva segnato anche la rete del momentaneo 1-0 rossoblù), quest'oggi invece in campo non lo si vede praticamente mai.



(dall'80' Crociata: sv)



Pavlovic 5,5: bravo nel scodellare nell'area di rigore alcuni traversoni interessanti e insidiosi, suo anche l'angolo nel quale Simy è andato alla deviazione aerea copendo la traversa.



Trotta 5,5: quando il parziale è ancora sull'1-0 prova a mettere i brividi a Sirigu con una conclusione potete da posizione angolata che l'estremo difensore granata riesce però a respingere. Non è più fortunato nel secondo tempo quando un paio di sue conclusioni finiscono di poco sul fondo.



(st 71' Tumminello 6: ha il merito di fornire a Faraoni l'assist per il gol della bandiera rossoblù)



Simy 5,5: lo scorso anno con una zampata a pochi minuti dalla fine era riuscito a far conquistare al suo Crotone un punto importante contro il Torino. Quest'anno non riesce invece a lasciare il segno e nell'unica occasione che ha colpisce la traversa.





All. Zenga 4,5: il suo Crotone è in balia degli avversari fin dalle primissime battute e al termine del primo tempo la partita è praticamente già terminate. Vero che Zenga ha dovuto fare i conti con diverse assenze, ma giocando così sarà difficile per la sua squadra salvarsi.