Benevento-Crotone 3-2



Cordaz 6: incolpevole su tutti e tre i gol subiti, anche se sul terzo avrebbe potuto fare di più



Faraoni 5,5: soffre la verve di Parigini che quando lo punta, riesce a saltarlo con troppa facilità. Ha il merito di firmare l'assist per il gol di Benali



Ceccherini 4,5: giornata da dimenticare: prima si perde Sandro su un calcio d'angolo, poi si divora due occasioni colossali



Capuano 5,5: meglio del suo compagno di reparto, sicuramente. Anche se pure lui è incerto in troppe circostanze e non raggiunge la sufficienza



Martella 6: Brignola lo mette alle strette, col mestiere riesce quasi sempre a cavarsela. Manca però la sua solita spinta sulla fascia



Benali 6,5: giocatore preziosissimo per questo Crotone per qualità, dinamismo e inserimenti. E' il migliore dei suoi



Ajeti 5,5: Zenga gli dà una chance dal primo minuto dopo la buona prova offerta con l'Atalanta, ma la scelta si rivela infelice. Non commette errori gravi, ma spesso appare fuori fase in un ruolo che ancora non conosce bene



(dal 57' Barberis 5,5: entra in un momento in cui serviva qualità, ma ne mette in campo poca)



Mandragora 6: male da mezzala, meglio quando torna nel suo ruolo originario di regista davanti alla difesa



Ricci 6: tiene in apprensione Venuti per larghi tratti del match, ma poi Zenga decide inspiegabilmente di sostituirlo



(79' Trotta sv)



Nalini 6: l'assist per il gol di Crociata e poco altro: veniva da una settimana complicata e si è visto



Crociata 6,5: ripaga la fiducia di Zenga firmando il gol che regala il momentaneo vantaggio al Crotone. Riesce a farsi trovare al posto giusto, per il resto si limita a un lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco non sempre preciso



(dal 50' Budimir 5: non ne prende una)





All.: Zenga 5,5: scelte incomprensibili, soprattutto quando decide di provare a vincere la partita quando invece si sarebbe potuto accontentare di un pari che avrebbe permesso di allungare sulla Spal e di tenere a distanza il Benevento