Cordaz 6,5: incolpevole sul colpo ravvicinato di Pellissier, gioca una partita comunque positiva, concentrato quando il Chievo il fa sotto soprattutto sulle palle alte.



Rosi 5,5: marcature da rivedere. Si lascia scappare più di una volta Pellissier e non si propone con sicurezza nelle ripartenze.



Ferrari 6,5: una partita sicuramente più che positiva. In difesa si dimostra attento, lasciando poco spazio soprattutto ad Inglese. Premiata la sua prestazione anche da un gol che ha comunque acceso le speranze del Crotone.



Ceccherini 6: primo tempo di contenimento, poi molto attento nelle marcature quando il Chievo si fa sotto dopo il pareggio.



Martella 6: bene le sue incursioni quando l'azione si sviluppa in contropiede. In difesa qualche pecca nelle chiusure.



Rohden 6: combatte con buona caparbietà anche se perde alcuni palloni facili.

(60' Nalini 6,5: entra subito in partita e si dimostra caparbio nei contrasti e nelle proposizioni in avanti.)



Crisetig 6,5: gara di qualità la sua, con una buona forma fisica che lo aiuta a chiudere gli spazi ai centrocampisti clivensi.



Capezzi 5: poco propositivo e troppo lento nelle giocate. Si perde anche in errori semplici, in una giornata da dimenticare per lui.

(80' Barberis: s.v.)



Trotta 6,5: propone e cerca spesso la giocata per mettere in porta gli attaccanti. Vince il duello con De Guzman, suo diretto avversario.



Falcinelli 7: il migliore in campo dei suoi, sia per il magnifico gol che tiene vivo il suo Crotone in classifica, sia per una partita giocata ai massimi ritmi.

(87' Sampirisi: s.v.)



Stoian 6,5: cerca di supportare al meglio il compagno, andando altrettanto bene negli spazi lasciati liberi dai difensori clivensi.





All. Nicola 7: un Crotone del tutto inaspettato, vince la sua prima partita in trasferta. Senza paura fa il suo gioco, resistendo nel momento più difficoltoso e riuscendo a trovare una vittoria importantissima. Ora i giochi sono tutti da rifare e il merito è tutto di questo bel Crotone e del suo allenatore.