Chievo Verona-Crotone 2-1



​Cordaz 5,5: qualche responsabilità sul secondo gol, in una gara non giocata al meglio.

​

Faraoni 5,5: distratto sulle ripartenze clivensi, non sempre riesce a chiudere come dovrebbe.



Ceccherini 6: fa quello che può sulle incursioni di Giaccherini e sui palloni alti.



Capuano 6: prova a far sentire il fisico, provando spesso l'anticipo.



Martella 5: poca attenzione e troppi spazi liberi dalle sue parti.



Barberis 5,5: sbaglia troppi palloni semplici con giocate complicate.



Mandragora 5: una delle peggiori partite della stagione. Spesso fuori dalla manovra non riesce a dare la spinta in più.



Stoian 6: bene in fase di ripartenza, con discreta precisione nelle giocate.

(71' Ricci: s.v.)



Trotta 6: prova a sfondare verso l'area clivense, ma deve spesso fare i conti con la fisicità dei difensori avversari.

(86' Tumminello 6,5: entra e segna un gol che merita per la sua caparbietà.)



Simy 5,5: un pò impreciso sotto porta anche se a volte sfortunato.



Nalini 6: fa a sportellate con Tomovic e prova a infilarsi negli spazi. Premiata la sua grinta.

(79' Rohden: s.v.)





All. Zenga 5,5: Crotone che è sembrato troppo sotto tono rispetto all'importanza della partita. Ora la retrocessione sembra davvero vicina.