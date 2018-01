Crotone-Cagliari 1-1



Cordaz 6,5: sfoggia un riflesso portentoso sulla spaccata suicida di Ceccherini. Poi resta attento.



Sampirisi 6: i postumi del terribile frontale con Cragno si fanno sentire anche per lui. Non lascia lo spogliatoio. Abbattuto.



(dal 46’ Faraoni 6: si stacca meno dell’omologo di sinistra. Più attento a coprire che a offendere).



Ceccherini 6: gli avanti sardi sono poca roba e, per tenere in allenamento Cordaz, si inventa un colpo di taekwondo che quasi lo impallina. Il VAR fa perdere a lui, e al Crotone, 10 anni di vita e 3 punti preziosissimi.



Capuano 6: dopo una solo gara con gli Squali ha subito l’occasione per farsi rimpiangere dal vecchio club. Gli ex gli vogliono ancora bene e non gli fanno rischiare nulla.



Martella 6,5: sguscia via manco fosse un’anguilla. Fresco e propositivo, una manna in appoggio. Gli esterni offensivi rossoblù non sempre, però, sfruttano le sue sovrapposizioni. Il bolide che scaglia verso la porta ospite, al 53’ della ripresa, avrebbe meritato un epilogo migliore. Sfrecciante.



Benali 6: meno pimpante rispetto alla prima uscita di Verona, ma comunque attivo. L’estremo difensore sardo stoppa anche lui.



Barberis 5,5: oggi non può mettere in mostra le sue doti balistiche e si limita a giocate semplici. Contenuto.



(dal 71’ Budimir 5,5: pochi pallone a disposizione e, per di più, giocati male).



Mandragora 5: prestazione in grigio scuro. Nel finale si improvvisa difensore aggiunto impedendo a Benali un tocco sotto porta facile facile.



Ricci F. 6,5: strappi importanti, tra cui quella che procura l’espulsione di Pisacane, e una facilità di calcio impressionante. Talento ritrovato e da continuare a coltivare. Può essere il vero crack della stagione pitagorica.



Trotta 6,5: I tempi da elefanti con cui il VAR segnala il rigore non raffreddano la sua abilità dagli 11 metri. Ritrova il gol dopo tre mesi e, per una volta, non sono solo legnate. Buona domenica, Marcello!



Stoian s.v.: un infortunio al ginocchio sinistro in apertura blocca ogni sua mania di protagonismo.



(dal 12’ Nalini 7: entra per caso e, non per caso, finisce con l’essere il migliore in campo. Un ‘pungolo nella carne’ della difesa isolana. Gli opposti gli prendono sempre e solo la targa. Solo un Rafael in stato di grazia gli nega la gioia della marcatura.





All. Zenga 6: il Var dà e il Var toglie. Aveva perplessità prima sull’uso della tecnologia in campo, figuriamoci dopo questa gara. Niente da dire sul gioco, apparso propositivo e lineare, tanto da discutere, invece, sulla gestione della superiorità numerica. Gli episodi, però, hanno deciso pesantemente le sorti dei suoi.