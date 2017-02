Palermo-Crotone 1-0



Cordaz 6: battezza fuori malamente il pallone di Nestorovski, in occasione del vantaggio rosa. Salva il risultato due minuti dopo, quando Andelkovic sfiora il raddoppio.



Rosi 6: il più positivo in difesa, specie nei primi quarantacinque minuti. Trajkovski non lo mette più di tanto in difficoltà.



Ceccherini 6: prova a contrastare Nestorovski, e qualche volta ci riesce. Insieme a Rosi e Stoian, l’unico ad ottenere la sufficienza.



Ferrari 5,5: non è la sua migliore prestazione, ma oggi non fa notizia.



Martella 5: soffre, e tanto, le incursioni di uno scatenato Embalo.



Barberis 5: perde lucidità nella ripresa, come un po’ tutta la squadra.



Crisetig 5: ingenuo ad ottenere, nel giro di sei minuti, un doppio cartellino giallo.



Stoian 6: sufficienza giusto perché è uno degli ultimi a mollare, prova a servire i compagni che non lo accontentano. Ma col passare dei minuti si innervosisce, sfuggendo all’arbitro quando sgambetta Embalo.



(dal 84’ Simy s.v.)



Nalini 5,5: un esterno d’attacco che puo’ spaziare da una corsia all’altra, ma dal raggio d’azione molto limitato grazie ai rosa.



(dal 70’ Capezzi 6: utile in un momento cruciale della partita, quando servono polmoni.)



Trotta 5: primo tempo abulico. Ha due grandi chances, una per tempo, ma non le concretizza.



(dal 59’ Kotnik 5: entra per fare salire la squadra ed aiutare i compagni. In teoria.)



Falcinelli 5,5: lontano parente di quello che, da solo, ha sconfitto l’Empoli con una tripletta.





All. Nicola 6: avrebbe voluto cambiare qualcosa in attacco, ma in panchina non ha molte carte a disposizione.