Crotone-Bologna: 1-0



Cordaz 6: unico squillo la punizione di Verdi, nient'altro nel suo tranquillo pomeriggio.



Faraoni 6: si preoccupa di più della fase difensiva per contenere Di Francesco, ci riesce bene.



Ceccherini 6: ha come unico avversario Palacio che oggi non ha fatto molto per impensierirlo. Prestazione sufficiente e nulla più.



Capuano 6: così come il compagno al suo fianco non vive la più impegnativa delle giornate, l'attacco avversario non crea alcuna preoccupazione.



Martella 6.5: la spinta in fascia è continua e la catena di sinistra funziona bene, i diretti avversari sono in costante affanno.



Stoian 6.5: agisce più accentrato rispetto alle sue abitudini e sforna un assist al bacio per Simy. Prestazione importante per una partita importantissima.



Mandragora 6: fulcro del gioco, non la migliore interpretazione stagionale ma fondamentale per assicurare ordine al reparto nevralgico del campo.



Barberis 6: sostanza al servizio della squadra, impegno e sacrificio per raggiungere un risultato vitale.



Trotta 6: con vivacità partecipa alla manovra, svaria molto su tutto il fronte per fornire sempre un appoggio utile e tenta la conclusione appena possibile.



(dal 67’ Sampirisi 6: un cambio che ridisegna la squadra e sposta Faraoni in posizione più avanzata).



Simy 7: suo il gol del vantaggio nato da un cross invitante. Conquista spazi a suon di sportello e impegna sempre i centrali avversari.



(dall’82’ Tumminello: s.v.).



Ricci 6: molta corsa, soprattutto in pressione, ma poco altro. Ripiega a difesa della sua porta ma in attacco l'impatto è minimo.



(dal 78’ Rohden: s.v.).





All. Zenga 6.5: approccio giusto alla partita che può valere molto per il campionato dei suoi, mette in campo un squadra battagliera e concentrata sul risultato finale.