Udinese-Crotone 1-2



Cordaz 6,5: risponde sempre bene sulle conclusioni dalla distanza



Faraoni 7: un ricordo il giocatore che era a Udine, una bellissima prova soprattutto nelle ripartenze, infine regala il gol vittoria.



(90' Ajeti s.v.)



Ceccherini 6,5: sempre attento e preciso nelle chiusure su Maxi Lopez.



Capuano 6: vita difficile con Lasagna in zona, ma se la cava bene.



Martella 6: talvolta in ritardo ma rimedia sempre con la reattività



Barberis 6,5: prezioso in copertura, il modo in cui recupera e chiude senza fare fallo su Maxi Lopez è da scuola calcio.



Mandragora 6: vita dura con Behrami, ma a fatica riesce a reggere il gioco.



Rohden 6: tiene botta in un centrocampo che diventa la chiave della gara nella ripresa.



Trotta 5,5: un'occasione a inizio gara ma poi sparisce.



(73' Sampirisi s.v.)



Simy 7: è l'uomo del momento, dopo il pareggio di Torino



Nalini 6,5: suo l'assiste per il pareggio di Simy, complica la vita a Widmer e spinge Oddo a valutarne il cambio già nella prima frazione.



(65' Ricci 6: porta nuova linfa davanti e dai suoi piedi nasce l'azione del gol vittoria)





All. Zenga 7: quanto serve, attenzione e grinta per vincere una partita fondamentale sulla corsa salvezza.