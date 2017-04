Torino-Crotone 1-1



Cordaz 7: fino al 65' è il vero protagonista della partita, compie almeno cinque grandi parate che permettono al suo Crotone di restare sullo 0-0 per oltre un'ora di gioco. Si arrende solamente al calcio di rigore di Belotti.



Rosi 6: troppo nervoso il terzino scuola Roma. Nel secondo tempo riceve un evitabile cartellino giallo in seguito ad un doppio battibecco, prima con Boyé poi con Belotti.



Ceccherini 5: è ingenuo nella ripresa nel commettere il fallo da rigore su Belotti. La sua spinta sull'attaccante granata rende più complicata sia la domenica del Crotone che la corsa per la salvezza.



Ferrari 6.5: la sua chiusura in scivolata su Belotti, al 25' del primo tempo, vale come un gol. Si ripete nel secondo tempo con un'altra provvidenziale chiusura sempre sul pericoloso centravanti del Torino.



Martella 5.5: fatica a contenere le incursioni di Zappacosta e, nella ripresa, anche quelle di Falque. In fase difensiva è aiutato da Stoian ma troppo spesso viene saltato con estrema facilità dai giocatori in maglia granata.



(dal 76' Simy 7: gli bastano cinque minuti di gioco per segnare il gol che permette al Crotone di trovare l'1-1. In occasione del gol è bravo e lesto ad anticipare Carlao)



Rohden 5: l'esterno svedese del Crotone quest'oggi in campo lo si vede pochissimo. Finché resta in campo non riesce mai ad affondare sulla propria fascia di competenza, quella destra, perdendo il duello con il terzino granata Barreca.



(dal 55' Sampirisi 6: entra bene in partita ed è protagonista di alcuni buoni spunti)



Barberis 5.5: in mezzo al campo prova ad argire i centrocampisti granata e a limitare il più possibile il raggio d'azione.



Crisetig 6: la prima occasione da gol della partita porta la sua firma, al 20', infatti, mette i brividi a Hart con una conclusione dal limite dell'area di rigore che si spegne di poco alta sopra la traversa.



Stoian 6.5: si mette in luce in particolare per alcune ottime chiusure in ripiegamento difensivo. Aiuta parecchio Martella e si mette in luce anche con alcune buone azioni offensive.



Falcinelli 5.5: è l'osservato speciale della partita, è infatti uno degli attaccanti che il Torino sta valutando in vista della prossima stagione. Prova a lottare con i difensori granata ma non riesce mai a rendersi pericoloso.



Trotta 5.5: nel primo tempo ha sui propri piedi una buona occasione per sbloccare il risultato, perde però il tempo per andare alla conclusione. Con il passare dei minuti sparisce sempre più tra le maglie dei difensori avversari e, dopo il rigore segnato da Belotti, Nicola decide di richiamarlo in panchina.



(dal 67' Nalini 6: al 91'è bravo nell'anticipare Boyé ad un metro dalla porta e salvare il risultato).





All Nicola 7: per grinta e voglia il suo Crotone non è secondo a nessuno. La squadra rispecchia in pieno il carattere del suo allenatore che, dopo il rigore di Belotti, è bravo a cambiare l'assetto tattico della propria formazione inserendo Simy al posto di Martella. Al numero 99 bastano cinque minuti per segnare il gol dell'1-1.