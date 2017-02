Crotone-Cagliari 1-2



Cordaz 5,5: sul pareggio cagliaritano poteva fare qualcosina in più.



Rosi 6: il gol del vantaggio crotonese è frutto anche della sua bella cavalcata sulla fascia destra. Sugella una prestazione sufficiente con il classico giallo.



Ceccherini 6,5: orfano del gemello Ferrari, mette pezze dappertutto e corregge gli errori dei compagni. Stressato.



Claiton 4,5: La topica con cui regala il pareggio al Cagliari è degna della rubrica di “gialappiana” memoria “Vai col liscio”. Fenomeno parastatale.



Martella 5,5: garantisce meno fluidità rispetto al suo omologo di destra e ben presto va in debito d’ossigeno.



Acosty 5,5: arrivato in Calabria da neanche un mese, dimostra che il feeling con la A ancora non è sbocciato.



(dal 60’ Nalini 5: si conferma anche oggi: oggetto misterioso)



Crisetig 5: con questo modulo tutti i palloni devono passare necessariamente da lui, ma non ha né la caratura tecnica né quella caratteriale per poter svolgere questo ruolo cruciale.



Barberis 5,5: che avesse un piede destro educatissimo lo sapevamo già, ma per essere utile alla causa pitagorica deve sfoggiare anche altre qualità.



Stoian 7: un periodo fantastico per lui, il migliore dei suoi per distacco. Oggi regala un’altra perla, peccato che non sia servita a nulla.



(dall’84’ Rohden s.v.)



Trotta 5,5: bravo nel fornire l’assist a Stoian per l’1-0, ma poi niente più.



(dal 69’ Simy 5,5: lo mettono dentro per cercare di spaventare la difesa sarda, ma come prevedibile, finisce per essere innocuo).



Falcinelli 5,5: lotta tanto, tira poco. Sembra di vedere il gemello brutto di inizio stagione.





All. Nicola 5,5: l’ennesima gara persa. Si aspettava 6 punti tra questa e la prossima col Sassuolo allo “Scida”, magari ne arrivassero almeno tre. A tenere vivo il sogno ci pensano ancora gli altri: la “non” corsa salvezza continua.