Marcus Rohden, centrocampista del Crotone, dopo il k.o. rimediato per mano del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per questa partita. Volevamo chiaramente vincere, ma non abbiamo giocato come fatto in altre circostanze. A un certo punto speravamo di pareggiarla, ma probabilmente la sconfitta ci sta perché non è stata fatta una buona partita".



Su Italia-Svezia: "Sono contento di aver giocato gli ultimi venti minuti, ma dispiace che non ci sia l'Italia perché qui c'è la cultura del calcio".



Il tuo rapporto con gli amici italiani è cambiato? "No, è lo stesso. Anzi, mi hanno fatto i complimenti per il Mondiale".