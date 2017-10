Rolando Mandragora, centrocampista del Crotone, parla del campionato dei Pitagorici in conferenza stampa: "Ci aspettano due trasferte difficili sulla carta (Samp e Roma), poi il verdetto finale lo dà il campo. Noi sappiamo bene di doverci preparare al massimo come ci chiede il mister. Conosciamo il valore sia della Sampdoria che della Roma, ma alla Roma penseremo dopo. Sappiamo di dover affrontare una squadra ostica come la Samp e speriamo di ottenere un risultato utile. Questo per me è il primo campionato, non so dare delle somme, non so rendermi conto di come possa o non possa andare. So che per la squadra che siamo non dobbiamo stressarci troppo per le vittorie o le sconfitte che arriveranno. Dobbiamo aiutarci, come stanno facendo i tifosi, per arrivare quanto prima alla salvezza".