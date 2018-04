A due giorni dalla sfida che sabato a Marassi metterà di fronte Genoa e crotone, ai microfoni della TV ufficiale del club calabrese ha parlato uno degli ex della sfida, Rolando Mandragora: “Io sono cresciuto a Genova e nel Genoa ho esordito in Serie A e posso solo parlarne bene. Sabato ci giocherò da avversario e spero di ottenere più punti possibili per il raggiungimento della salvezza del Crotone”.



Giunto un riva allo Ionio quest'estate in prestito dalla Juventus, il giovane centrocampista sta sicuramente confermando le buone impressioni destate in passato: “Non spetta a me dare giudizi sulle prestazioni - ha aggiunto l'ex capitano della Nazionale Under 20 azzurra - sono contento di quello che sto facendo ma il mio obiettivo primario è la permanenza nella massima serie del Crotone che sarebbe il coronamento del sogno che abbiamo noi e tutta la città. Gli aspetti che ci devono contraddistinguere sono grinta, determinazione e agonismo. Non devono mai mancare per centrare la salvezza”.