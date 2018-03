Rolando Mandragora, centrocampista della Juventus in prestito al Crotone, ha parlato ai microfoni di Fctv: "Stage con la Nazionale? E’ stata una bellissima esperienza, è stato uno stage formativo che ci ha dato modo di metterci in mostra. Ci tenevo a ringraziare il gruppo, il tecnico e la società che mi hanno permesso di andare a Coverciano. Di Biagio? Non ci ha detto nulla in particolare, ci ha fatto allenare bene e ci ha fatto divertire, siamo stati bene e abbiamo lavorato come si deve. Ma adesso pensiamo alla sfida contro il Torino, che è più importante. Siamo tornati per la partita contro il Toro, sappiamo di trovare un avversario forte che purtroppo ha perso nell’ultima partita e quindi ci farà trovare un clima ostile. Ma noi siamo pronti, ci stiamo preparando bene e andremo alla carica per prendere i punti che ci servono per la salvezza”.