Rolando Mandragora, centrocampista del Crotone, parla al canale ufficiale del club calabrese: "Dopo la sosta sono arrivati punti di vitale importanza, prima avevamo fatto buone prestazioni senza raccogliere i frutti. Questi risultati sono ossigeno per la classifica ma dovremo farne altri per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Qui mi trovo bene, mister Zenga mi fa giocare nel ruolo preferito, quello di Pescara e cerco di dare il mio contributo. Guardare la classifica ora sarebbe un errore, cercheremo di ottenere la salvezza partita dopo partita, con tutte le nostre forze. La nostra forza è il gruppo, non ci sono punti fermi e anche chi gioca meno fa il proprio dovere quando viene chiamato in causa. L'Atalanta è una signora squadra, dobbiamo affrontarla al meglio, a viso aperto e dovremo stare compatti. Il calore dei nostri tifosi è importante, non ci sentiamo mai soli"