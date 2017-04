L'esterno Bruno Martella ha parlato al sito ufficiale del Crotone: "Abbiamo ripreso ieri, sempre a mille. Siamo carichi per la partita di domenica e siamo in grande forma, come abbiamo dimostrato nelle ultime uscite. Adesso vogliamo prolungare la nostra serie positiva nella sfida contro il Milan. La prima parte della stagione mi è servita per crescere e adattarmi, ora sto bene fisicamente. Pensiamo solo alla partita di domenica, sarà molto importante. La città si merita il meglio, come i nostri tifosi, visto che ci sono stati sempre vicini. L'Empoli è a 5 punti, il Genoa a 6: siamo lì, e non dobbiamo mollare neanche un centimetro".