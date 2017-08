Crotone-Milan 0-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 5’ Kessie, 18’ Cutrone, 23’ Suso (M)



Crotone (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohden (55’ Nalini), Mandragora, Barberis, Stoian (71’ Izco); Trotta (6’ Dussenne), Budimir. All. Nicola.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti (68’ Abate), Bonucci, Musacchio, Rodriguez R.; Kessie, Locatelli (77’ Josè Mauri), Calhanoglu; Suso, Cutrone (61’ Andrè Silva), Borini. All. Montella



Arbitro: Mariani di Aprilia



Ammoniti: 9’ Cutrone, 59’ Locatelli, 69’ Bonucci (M), 90’ Dussenne (C)



Espulsi: 3’ Ceccherini (C)