Crotone-Milan 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 7’ Trotta (C), 50’ Paletta (M)



​Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini (70’Dussenne), Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Nalini (54’ Stoian); Trotta, Falcinelli. All. Nicola.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni (91’ Gomez Gu.); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez (78’ Ocampos); Suso, Lapadula, Deulodeu (86’ Bacca). All. Montella



Arbitro: Banti di Livorno



Ammoniti: 20’ Ferrari (C), 24’ Kucka (M), 26’ Crisetig (C), 43’ Deulofeu (M), 94’ Falcinelli (C)



Espulsi: 96’ Kucka (M)