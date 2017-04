Crotone e Milan si affrontano nella 34esima giornata di Serie A e per entrambe rischia di essere una sfida da dentro-fuori. La squadra rossonera, per la prima volta nella sua storia allo stadio Ezio Scida, non può più sbagliare dopo l'inaspettato ko interno contro l'Empoli: il quinto posto dista ora 6 punti (l'Atalanta ha pareggiato contro la Juventus nell'anticipo di venerdì) e l'Inter insegue a sole due lunghezze.



Vietato perdere ancora terreno contro un'altra piccola, ma di fronte alla squadra di Montella ce n'è una in grande forma: il Crotone viene da quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie, 1 pareggio) e cerca il pokerissimo contro il Milan. La vittoria dell'Empoli proprio contro i rossoneri nello scorso turno ha complicato i piani di Nicola, costretto a vincere per provare a riaprire il discorso salvezza.



Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di Crotone-Milan.