Il Milan giocherà in casa la prima partita del play off di Europa League il 17 agosto e in trasferta, in Macedonia, il 24 agosto, diversamente da come era emerso dal sorteggio. I rossoneri potrebbero chiedere alla Lega Serie A di anticipare a domenica 20 agosto la prima giornata di campionato contro il Crotone, attualmente prevista per lunedì 21 agosto alle 20.45.