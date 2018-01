Andrea Nalini, attaccante del Crotone, parla in vista della sfida contro l'Inter: "Vengo da un periodo in cui sono stato fermo per infortunio, ma mi sono sempre allenato al massimo per mettermi al servizio della squadra e del mister, per raggiungere la salvezza. Sappiamo la qualità dell'Inter, viene dal pareggio di Ferrara ma sarà una partita tostissima, anche sul piano caratteriale. Noi comunque dobbiamo andare su ogni campo mettendo in pratica quello che ci chiede il mister. Dobbiamo portare a casa punti".