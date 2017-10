Andrea Nalini, attaccante del Crotone, parla dopo il ko con la Sampdoria: "Noi non siamo questi però già dalla prossima partita faremo vedere di che pasta siamo fatti. Su ogni campo noi vogliamo guadagnare punti per raggiungere il nostro obiettivo prima possibile. Sappiamo che non è facile perché tutti conoscono la qualità della rosa a disposizione dei giallorossi, però noi andremo a Roma a testa alta e non molleremo nulla. Ogni giorno lavoriamo intensamente, prepariamo la partita al meglio. Poi arriviamo sul campo la domenica per mettere in campo ciò che ci ha chiesto il mister. È arrivato un risultato negativo ma noi non ci abbattiamo. Andiamo mercoledì a Roma, lavoreremo questi tre giorni intensamente per preparare la partita al meglio".