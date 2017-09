Davide Nicola, allenatore del Crotone, è intervenuto al termine del match perso contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:



Dopo tre giornate il Crotone è ancora ad un solo punto. Come analizza questa sconfitta?



"Dobbiamo costruirci dei numeri. Abbiamo cambiato il 50% della squadra. Siamo nella condizione di dover lavorare, questo non ci spaventa. Oggi abbiamo regalato un tempo, non abbiamo proposto il nostro gioco. Regalare un tempo non è mai semplice per poi raggiungere punti".



Riuscirà a ridare quella grinta come durante la salvezza dello scorso anno?



"Personalmente la salvezza è un capitolo chiuso. Sono rimasto qua perché so che si può lavorare. Per un allenatore giovane è l'ideale questo ambiente. Mantenere la categoria attraverso il lavoro è il nostro unico obiettivo. C’è la voglia di accompagnarli nella crescita. Appena completeremo l’integrazione dei nuovi arrivati potremmo avere un’identità. Vogliamo tornare a combattere su ogni campo".