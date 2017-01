Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Empoli: "La partita con l'Empoli è importante. Dobbiamo fare punti con tutte le squadre, ma è chiaro che ci sono alcune gare che ci consentono di ridurre il gap in classifica. Non voglio che si ripeta quanto accaduto col Bologna. L'Empoli è una squadra che ottiene molto, nonostante non segni tanto. E' una squadra cinica che dobbiamo temere in fase di ripartenza. Sono convinto però che possiamo vincere. Acosty? E' un'ala molto veloce, forte nell'uno contro uno. Può giocare sia a destra che a sinistra. Lo conoscevo bene e lo reputo un calciatore da Serie A".