Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-0 col Verona: "Sono soddisfatto per la prestazione, abbiamo creato occasioni. Far punti è sempre importante, il Verona lotterà per non retrocedere come noi. È mancata precisione, otto palle gol sono davvero tante, dovevamo segnare. Anche quest'anno abbiamo ricostruito la squadra per mantenere la categoria. Gli attaccanti che abbiamo adesso devono costruirsi dei numeri".