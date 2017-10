Il tecnico del Crotone Davide Nicola ha commentato alla Rai il prezioso successo contro la Fiorentina: "C'è molta gioia perchè vincere non è mai facile, soprattutto contro una squadra come la Fiorentina. Quando esprimiamo le nostre caratteristiche riusciamo ad essere competitivi. Voglio pensare alla trasferta di Bologna, chiedo ai ragazzi di allenarsi bene questa settimana. Non è cambiato il nostro doverci impegnare sempre, le difficoltà ci sono. Noi siamo gratificati dall'aver fatto nove punti ma ancora non bastano".