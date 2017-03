Al termine della seduta di rifinitura svolta questa mattina, il tecnico del Crotone Davide Nicola ha incontrato la stampa per presentare il match di domani contro il Sassuolo; "Abbiamo voglia di fare una partita dove sappiamo che arriva una squadra con i suoi valori come tutte quelle che affronteremo. Abbiamo voglia di dimostrare che crediamo nella possibilità di avvicinarci al quartultimo posto. Ci riproveremo in questa. Assenti? Tonev e Claiton, anche se Tonev da martedì sarà in gruppo. Ceccherini ha avuto influenza ma oggi si è allenato regolarmente. Gli errori? Ci concentriamo piuttosto su come fare quaranta minuti fatti col Cagliari nel primo tempo, cercando però di sfruttare meglio le occasioni. Tutto fa parte di un processo migliorativo e vale anche per le altre, altrimenti la Juventus dovrebbe vincere sempre 15 o 20 a zero. Vogliamo fare meno errori ma segnare anche di più. Con l'Empoli abbiamo avuto otto occasioni trasformandone quattro, diventa difficile così per l'avversario. Il Sassuolo? E' competitivo ma all'andata abbiamo già dimostrato di poterli battere. Dobbiamo essere più precisi nei momenti chiave, dimostrandolo coi fatti in campo in ogni maledetta domenica. La differenza tra noi e le altre è che ci ritroviamo sempre con l'entusiasmo di resettare e ripartire, pensando di far nostre le partite. Il fattore campo per noi è importante, finché i nostri tifosi ci sosterranno così ci sentiremo sempre a casa e nelle condizioni di esprimere al meglio le nostre qualità. La squadra di Di Francesco? Ha un gioco consolidato. Non sono di difficile lettura, il problema è la qualità con cui fanno le cose".