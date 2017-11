Il tecnico del Crotone Davide Nicola ha parlato in sala stampa prima della sfida col Genoa: "Fuori casa abbiamo vinto una sola partita. Quello che conta è che abbiamo dimostrato la giusta mentalità anche fuori casa. Questo fa parte del processo di crescita della squadra. Genoa? Arriva una squadra che ha utilizzato la sosta per cambiare, quindi noi abbiamo preparato la partita solo su noi stessi. Ci aspettiamo di tutto, non ho spie e quindi per noi non è chiaro come potranno occupare il campo. Per questo abbiamo lavorato su noi stessi. Hanno giocatori forti individualmente, comunque. La sosta? Si dice che serve per lavorare, io la utilizzo per farlo soprattutto su chi ha giocato meno fino ad oggi. La salvezza? Non possiamo selezionare le partite, dovremo cercare di fare punti in ogni gara che affrontiamo. I miei stanno portando avanti un lavoro che li ha migliorati soprattutto dal punto di vista mentale e della convinzione".