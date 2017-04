Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Chievo: "Ci alleniamo al massimo, ci crediamo sempre ed in questi casi è giusto godere. Le soddisfazioni non sono solo quelle legate al raggiungimento di un obiettivo, ma anche quelle vengono partita dopo partita. Voglio salutare Vrenna che ha rassegnato le dimissioni: sono riuscito a regalargli una gioia in trasferta e lo ringrazio per tutto il supporto tecnico e morale di questi mesi. Il nostro obiettivo è quello di accorciare la distanza sull'Empoli ed oggi lo abbiamo fatto. Siamo vivi, una squadra che cerca di giocare: ci crediamo e lo dimostriamo sul campo. Ora dobbiamo trovare la giusta qualità per competere da qui alla fine: non è facile, ma credo non sia produttivo selezionare le partite nelle quali poter accorciare sul quartultimo posto. Per fare qualcosa di straordinario bisogna competere contro chiunque".