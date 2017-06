Davide Nicola, tecnico del Crotone, parla a Sky Sport in una pausa del suo tour che lo porterà a Torino: "Futuro al Crotone? Adesso finiamo il giro, ne stiamo parlando e ci sarà modo di discuterne ancora. Di Francesco? Sono contento per lui, va in una squadra molto importante. Per noi giovani tecnici è una cosa che fa piacere, dopo uno step intermedio ha la possibilità di confrontarsi con una club che gioca ai massimi livelli".