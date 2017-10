Davide Nicola, tecnico del Crotone, parla a Radio Rai dopo la sfida persa contro la Roma: "Siamo molto sereni. Contro la Samp non siamo andati bene, mentre oggi abbiamo fatto una grande partita. Peccato aver preso gol su un episodio sul quale io non concordo. Siamo venuti a Roma per fare punti, poi la Roma è superiore e ha preso i tre punti. Continueremo a giocare per fare punti su tutti i campi. Attraverso lavoro e organizzazione possiamo migliorare". A Premium Sport poi ribadisce: "Vogliamo fare più punti possibili senza guardare in faccia l'avversario. Però oggi il var ha sbagliato".