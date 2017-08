Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida col Milan: "Umiltà, lavoro ed entusiasmo sono le parole d'ordine per affrontare al meglio questo campionato, ad iniziare dal Milan. Oggi ho visto le griglie di partenza del campionato e ci danno sempre nelle ultime posizioni. Sono d'accordo, ma quest'anno conosciamo già la categoria e sappiamo chi incontreremo. Sarà una grande sfida: siamo come la gazzella che ogni mattina deve correre per non essere sbranata. Dobbiamo metterci sotto e correre, sapendo che non possiamo competere con le prime. Vedremo, però, dove ci porterà l'entusiasmo. L'intenzione è quella di stupire gli altri e noi stessi. So che allenare il Crotone non è semplice, ma è questo che mi stimola e mi dà entusiasmo".