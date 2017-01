Dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, ha parlato a Radio Rai: "Abbiamo fatto una partita incredibile dal punto di vista della qualità, oggi siamo stati penalizzati da certi episodi. Volevamo vincere e c'eravamo quasi riusciti, avremmo potuto portare via i tre punti. Clamorosa la situazione del colpo di mano, non dipende tutto da noi perchè va a scavare una distanza dal quart'ultimo posto non meritata. Calciomercato? Non è facile adesso, dobbiamo andare a prendere quei calciatori che hanno caratteristiche adatte al nostro modulo. Abbiamo una proprietà intelligente ma sono amareggiato perchè poteva essere minore il solco".