Non va giù la sconfitta col Napoli a Davide Nicola, che dopo lo 0-3 del suo Crotone ha parlato a Rai Sport: "È chiaro che per la differenza di valori ci stanno i tre gol di distacco, per merito nostro e per l'impegno del Napoli in Coppa loro non sono riusciti a fare le cose al meglio. Torti arbitrali? Tutte le squadre li subiscono, il discorso è ancora più ampio perché deve valere per tutti e per tutte le squadre che lottano per non retrocedere. O si decide di non parlare con grande classe. Oggi siamo stati penalizzati dalle scelte arbitrali, dubbi sui due rigori e c'era l'espulsione per Rog. Ogni volta non devo preparare una partita spaventandomi che qualcuno si lamenti".