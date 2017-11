Davide Nicola, allenatore del Crotone, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Genoa: "Credo che almeno sulla carta era una diretta concorrente ma per i punti che hanno in classifica, sicuramente il Genoa non è una squadra di ultimi arrivati, hanno le loro qualità e sono venuti a giocare la partita con umiltà incredibile e con tanta attenzione. Noi ci aspettavamo tutto questo, sapevamo anche che magari potevano giocare più coperti solo che nei primi 20 minuti non abbiamo lavorato bene di squadra, abbiamo concesso troppo spazio tra le linee, non abbiamo sviluppato il gioco che di solito sviluppiamo. Coscienti delle nostre qualità, quando ci manca questo è chiaro che se concedi 3/4 situazioni e in una di queste paghi, poi diventa difficile e dai forza all’avversario. Alla fine è stata una partita brutta, sporca, con tanti duelli e pochi spazi: una gara così la puoi risolvere con situazione di interpretazione più individuale".