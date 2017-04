L'allenatore del Crotone, Davide Nicola ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta di sabato a Torino: "La vittoria con l'Inter è alle spalle, adesso dobbiamo pensare soltanto a come fare risultato a Torino. Per noi la parola d'ordine è resettare, lo abbiamo fatto quando abbiamo perso e lo dobbiamo fare a maggior ragione ora che abbiamo vinto perché la gara a Torino si presenta particolarmente difficile. Giocare davanti a quella splendida tifoseria contro una squadra che in casa ha un percorso da Champions sarà durissimo. Il rinnovato entusiasmo fa piacere, ma dobbiamo lavorare con dedizione e umiltà perché non abbiamo ancora fatto niente".